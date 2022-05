Bolsonaro diz que Fachin, Barroso e Moraes "infernizam" o Brasil

Apoie o 247

247 - Em mais um ataque, Jair Bolsonaro disse que os ministros do STF Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes "infernizam" o Brasil.

“Temos, na verdade, três ministros que infernizam não o presidente, é o Brasil. O Fachin, o Barroso e o Alexandre de Moraes”, disse o chefe de governo, em entrevista ao jornal Correio da Manhã, gravada na última quarta-feira, 18, e divulgada nesta sexta-feira, 20.

Ao falar do ministro Moraes, Bolsonaro disse que ele “é o mais ativo”.

“Ele se comporta como um líder de partido de esquerda de oposição. Ele se comporta o tempo todo. E por que essa ação? Esse inquérito da fake news? Primeiro que fake news não existe. Nos acusam de gabinete do ódio. Me apresenta uma matéria. ‘Olha, essa matéria acho que nasceu do gabinete do ódio’. Não tem”, acrescentou Bolsonaro.

As declarações vêm em meio a uma nova ofensiva bolsonarista contra o processo eleitoral e as Cortes. O pedido de Bolsonaro para que Moraes fosse investigado foi rejeitado pelo relator do caso no STF, ministro Dias Toffoli. Diante da negativa, o chefe de governo recorreu à Procuradoria-Geral da República (PGR).

