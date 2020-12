Bolsonaro diz que vota em Lula, mas não vota em Doria de jeito nenhum

Nenhum nome produz tanta ira em Jair Bolsonaro quanto o do governador de São Paulo. A tal ponto que ele diz que seria capaz de votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas jamais no governador paulista João Doria edit

247 – Caso o Brasil volte a ser uma democracia e os brasileiros recuperem seu direito de votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi suprimido da população pelas forças conservadores com sua prisão política, o que abriu espaço para um choque neoliberal na economia e para a ascensão do bolsonarismo no País, Lula poderá contar com o voto até de Jair Bolsonaro.

É o que informa Lauro Jardim, em sua coluna deste domingo, no jornal O Globo. Segundo o colunista, nenhum nome produz tanta ira em Bolsonaro quanto Doria. Dias atrás, quando o nome do governador paulista foi citado, Bolsonaro soltou uma frase surpreendente. "Sou capaz de votar no Lula, mas não voto nesse João Doria de jeito nenhum".

