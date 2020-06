Bolsonaro estuda mandar Weintraub para posto diplomático em Portugal

Jair Bolsonaro usou grande parte da manhã desta terça-feira para encontrar a tão falada "saída honrosa" para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, do governo federal edit

247 - Jair Bolsonaro estuda enviar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um posto diplomático em Portugal como "saída honrosa" para o ministro do governo federal. Com informações de Igor Gadelha e Thaís Arbex, da CNN.

Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, porém, tentam manter Weintraub como ministro da Educação.

Bolsonaro utilizou grande parte da manhã desta terça-feira (16) para definir o destino de Weintraub. A área jurídica do governo federal avalia que a melhor saída seria um cargo no exterior que não requeira sabatina no Senado e não seja exclusivo da carreira diplomática.

Weintraub pode também assumir posto em diretorias de bancos internacionais ou até mesmo na assessoria especial no Palácio do Planalto.

Segundo Gadelha e Arbex, integrantes do governo dizem que o ministro da Educação deve cair a qualquer instante.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.