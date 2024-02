"Bolsonaro mentiu e vai ser preso", diz Lindbergh

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias, vice-líder do governo na Câmara, reagiu à fala Jair Bolsonaro durante ato bolsonarista realizado na Avenida Paulista neste domingo (25). O parlamentar não poupou críticas e fez uma declaração enfática em suas redes sociais: "Bolsonaro mente. Ele vai ser preso".

O tuíte de Lindbergh reagia diretamente a afirmações feitas por Bolsonaro ao mencionar a suposta minuta de golpe encontrada pela Polícia Federal. Além disso, Lindbergh também destacou o tema da anistia mencionada por Bolsonaro no ato, interpretando como uma possível busca de anistia para si mesmo. O deputado enfatizou a gravidade das afirmações do presidente e afirmou que há "tantas provas" contra ele.

“Bolsonaro mente. Ele vai ser preso. Está falando agora da minuta do golpe. Diz ele que era constitucional. Mentiroso!!! Por acaso a Constituição Federal permite que um presidente prenda o ministro Alexandre Moraes e anule as eleições? Outra coisa, o covarde falou no ato sobre ANISTIA. Anistia para ele. São tantas provas!”, escreveu.

