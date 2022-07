Bolsonaro participa da convenção do PL ao som da urna eletrônica e desafia Lula para debate

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro foi confirmado na manhã deste domingo candidato a presidente, na convenção do PL, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O partido também oficializou a candidatura do general Braga Netto como candidato a vice.

O que chamou a atenção foi a referência ao sistema eletrônico de votação. Os delegados votaram por meio de uma plataforma digital supervisionada pela Justiça Eleitoral.

Os candidatos do PL subiram ao palco montado no Maracanãzinho ao som da confirmação do voto na urna eletrônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seu primeiro discurso como candidato oficializado, Bolsonaro atacou Lula e disse que espera debater com o ex-presidente. Disse que não tinha adjetivos para qualificar Lula e fez o desafio do debate, “caso ele compareça”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula já disse que quer debater com Bolsonaro, já no primeiro turno, e até propôs que os veículos de comunicação façam a transmissão em sistema de pool, como nas eleições de 1989, a primeira depois da ditadura militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE