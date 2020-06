Bolsonaro baixa tom em discurso e prega 'paz' durante evento com Toffoli

Acostumado a confrontos institucionais, Jair Bolsonaro (sem partido) baixou o tom nesta quinta-feira (26) ao discursar em evento ao lado do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e tentou passar uma mensagem de união, "paz" e "tranquilidade" edit

247 - Acostumado a confrontos institucionais, Jair Bolsonaro (sem partido) baixou o tom nesta quinta-feira (25) ao discursar em evento ao lado do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, e tentou passar uma mensagem de união, "paz" e "tranquilidade" para, segundo ele, "colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que ele chegará". A informação é do portal UOL.

Sem mencionar as animosidades dos últimos meses, em especial a guerra de narrativas exposta publicamente a partir de atritos com o ministro da Corte Alexandre de Moraes, Bolsonaro afirmou que o país viveria suposto momento de "entendimento e cooperação" entre os poderes.

"Esse entendimento e essa cooperação bem revelam o momento que vivemos aqui no Brasil", disse.

"Eu costumo dizer sempre quando estou com o Toffoli e também com Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, presidentes do Senado e da Câmara [respectivamente], que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, em um primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país", acrescentou ele, como indicou a reportagem.

