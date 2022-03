Bolsonaro retoma fake news antiga que tenta vincular PT a uma suposta legalização da pedofilia

Apoie o 247

ICL

247 - Bolsonaro usou o cercadinho do Palácio da Alvorada, onde se encontra diariamente com eleitores, para falar inverdades. Desta vez o ataque foi ao Partido dos Trabalhadores (PT). O mandatário tentou associar o PT a um projeto de lei que supostamente relativizaria o crime de pedofilia no Brasil, informa o site Lula.com.br.

Esta fake news foi desmentida em 2018 quando também foi usada contra o então candidato petista à Presidência, Fernando Haddad.

Ao contrário do que diz Bolsonaro, o texto do PL 236/2012 nunca teve relação alguma com a esquerda, PT ou Haddad. A proposta não é de descriminalização da pedofilia, mas de redução de 14 para 12 anos do limite de idade da vítima na qualificação do crime de “estupro de vulnerável”, um agravante do crime de estupro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PL foi apresentado por José Sarney (MDB-AP) e estava sob a relatoria de Antonio Anastasia (PSDB-MG) até ele deixar o Senado no ano passado.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE