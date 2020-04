Bolsonaro sobre Moro: se ele quer ter independência, vire candidato em 2022

247 - Jair Bolsonaro partiu para cima de Sergio Moro durante coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira 24, horas depois de o ex-juiz ter anunciado sua demissão do Ministério da Justiça (assista abaixo).

Em uma de suas várias alfinetadas e ataques a Moro, Bolsonaro disse que a “inteligência ficou em falta” no Ministério da Justiça. “Se ele quisesse ter independência, que virasse candidato em 2022”, declarou, em referência à declaração de Moro de que ele, Bolsonaro, havia prometido autonomia a ele como ministro.

Bolsonaro também disse que Moro não o queria na cadeira de presidente. “Falei hoje no café da manhã para os ministros que estavam comigo. Hoje vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Hoje às 11h”, declarou, citando o horário do pronunciamento em que Moro anunciou sua saída do governo e acusou Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para obter informações sigilosas sobre investigações.

“Desculpe, senhor ministro. O senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe acusação mais grave a um homem como eu, militar”, acrescentou Bolsonaro. O chefe do Planalto também usou o caso do assassinato de Marielle Franco para rebater o ex-ministro da Justiça e cobrou que a PF deu mais atenção a esse caso do que o de sua suposta facada em Minas Gerais.

