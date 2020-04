Bolsonaro volta a atacar Globo e "histeria" da mídia

247 – Jair Bolsonaro voltou às redes sociais para criticar o que chamou de "histeria" da mídia, em especial da Rede Globo, em relação ao coronavírus e disse que não mudou seu tom no tratamento do tema. Confira abaixo seu post:

- Não há mudança de tom quando se fala em salvar vidas após alertar sobre histeria, como sugere determinada emissora. Ela sabe que ambos são problemas COEXISTENTES e que precisam ser combatidos pelo bem estar do Brasil, mas prefere tentar enganar a população.

- Estamos, desde o início, reforçando nosso sistema de saúde e dando TOTAL apoio aos estados e municípios do Brasil para salvar vidas e proteger empregos, ao mesmo tempo em que combatemos o pânico disseminado por todo país com grande contribuição de parte da imprensa.

- Se todos colaborarem, inclusive aqueles que trabalham mais interessados em poder do que na vida das pessoas, na manutenção de seus empregos e no bem estar do país, os problemas serão enfrentados de forma mais eficiente e o Brasil sairá ainda mais forte dessa tempestade!

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso