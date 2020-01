Bolsonaro volta a ofender nordestinos: todo “cearense é cabeçudo”

247 - Jair Bolsonaro voltou a ofender os nordestinos em live transmitida em sua página no Facebook neste sábado 4. Ele conversava em vídeo, pelo celular, com um grupo político do Ceará que estaria empenhado em criar o diretório de seu novo partido, Aliança pelo Brasil, no Estado.

"Acho que foi primeiro estado que tivemos grande recepção em aeroporto. Tudo começou por aí, se não me engano, um dos grandes articuladores disso acho que foi Alex Ceará, um cara cabeçudo. Se bem que chamar cearense de cabeçudo você não consegue identificar ninguém, lá todo mundo é cabeçudo", disse.

Ele se referia a julho de 2016. Bolsonaro também prometeu visitar a cidade de Crateús, localizada a 284 quilômetros de Fortaleza e terra natal do pai da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. "Tenho compromisso com a minha filha porque ela tem sangue de cabra da peste de Crateús e ela agora fez 9 anos, entende bastante as coisas, indo ao Ceará pretendo levá-la e conhecer Crateús".

Apesar de dizer na transmissão que já conversou "algumas vezes" com o governador do Ceará - Camilo Santana, do PT - e que foi "uma conversa tranquila, amigável", Bolsonaro já ofendeu diversas vezes os nordestinos e, recentemente, chegou a afirmar que reduziria o repasse de verbas para a região. Os governadores se uniram para cobrar explicações.