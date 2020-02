Bolsonaro volta atrás e diz que irá repatriar brasileiros em Wuhan, na China

247 - Após alegar entraves diplomáticos, orçamentários e judiciários para repatriar os brasileiros que estão na China, Jair Bolsonaro voltou atrás e agora afirma que irá trazer de volta os cidadãos que estão na cidade de Wuhan, a mais afetada pelo surto do coronavírus, e desejam retornar.

O anúncio foi feito em nota divulgada neste domingo 2 pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. No comunicado, as pastas afirmam que o governo "adota todas as medidas necessárias".

Leia mais na reportagem da Agência Brasil:

Itamaraty anuncia repatriação de brasileiros que estão na China

Por meio de nota conjunta emitida neste domingo(2), o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa anunciaram que o governo brasileiro adota todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que se encontram na província de Hubei, especificamente na cidade de Wuhan, na China, região de origem da epidemia do coronavírus. Serão trazidos todos os brasileiros que se encontram naquela região e que manifestarem desejo de retornar ao Brasil.

A nota também foi publicada pelo Twitter do Ministério das Relações Exteriores.

Assim que chegarem ao Brasil, eles deverão ser submetidos a quarentena, de acordo com procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde.

O Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave, possivelmente fretada, que será enviada à China.

Duas brasileiras, que se encontravam em Wuhan e também possuíam nacionalidade portuguesa, já embarcaram em voo francês que transportou cidadãos da União Europeia. Elas farão quarentena em Portugal.