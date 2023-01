Boulos defende cassação de deputados que apoiaram golpismo e diz esperar apoio integral do PT em 2024

Apoie o 247

247 – O deputado federal mais votado em São Paulo, Guilherme Boulos (Psol-SP), defendeu a cassação dos parlamentares que apoiaram os atos golpistas de 8 de janeiro em 2023. "O papel do Parlamento é atuar na cassação dos deputados que estimularam a tentativa de golpe. Discordo de Arthur Lira quando ele minimizou a atuação desses parlamentares. Como essas pessoas que propõem golpe militar podem ficar no Parlamento, que é um dos pilares da democracia? Lutarei para que todos que apoiaram as ações golpistas respondam no Conselho de Ética, sejam punidos, cassados e respondam judicialmente, assim como Bolsonaro. As instituições, o STF, a Polícia Federal, o Ministério Público devem localizar os financiadores, líderes e chefes dos atos golpistas. O que aconteceu no dia 8 deve ser considerado com seriedade. Tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Foi o ataque mais duro à democracia desde o fim da ditadura. Isso é gravíssimo. E não pode ter anistia", disse ele, em entrevista à jornalista Cristiane Agostini, do Valor Econômico.

Boulos também disse esperar apoio integral do PT à sua candidatura a prefeito de São Paulo, em 2024. "Confio no compromisso do presidente Lula e do PT com o apoio da candidatura à Prefeitura de São Paulo. Espero construir uma frente progressista, a mais ampla possível, para ganhar e tirar a cidade do abandono, do descaso. Isso também será importante para o governo. A eleição de 2024 é de meio de mandato. Ganhar na maior cidade do país é importante para o governo. Conversei recentemente com Lula, no fim do ano passado. Ele reafirmou esse compromisso e quer começar a pensar esse processo desde já. Tenho conversado com parlamentares e lideranças do PT de São Paulo para construir da forma mais dialogada e natural possível. O PT terá papel fundamental na construção da campanha para ganhar em 2024", afirmou, antes de declarar que não pretende migrar do Psol para o PT.

