Boulos: vou apoiar Lula na conferência do PSol

Coordenador do MTST fez críticas a Alckmin, mas seu apoio a Lula está definido. A conferência do PSol, daqui a 2 meses, definirá rumo eleitoral da sigla edit

Apoie o 247

ICL

247 - Guilherme Boulos, membro da coordenação nacional do MTST, afirmou que irá apoiar a candidatura do ex-presidente Lula na conferência eleitoral do PSol. Essa conferência definirá se a sigla como um todo apoiará ou não a candidatura de Lula. A entrevista foi concedida ao UOL.

Ele explicou que a definição passa pelo debate interno entre membros do partido: "O PSol, meu partido, indicou no seu congresso a perspectiva de unidade, de construção de uma frente que deve ser liderada pelo Lula e vai tomar essa definção numa conferência eleitoral. Essa definição de apoio ou não é uma definição partidária e passa por um debate do partido".

Boulos defende a candidatura de Lula, mas vê um impasse na possibilidade do ex-governador Alckmin ser vice na chapa encabeçada pelo petista. Segundo o coordenador do MTST, Alckmin é "sócio" do projeto neoliberal, que precisa ser derrotado.

PUBLICIDADE

"Temos que tirar o Bolsonaro, mas não só. Temos que derrotar o projeto, a agenda que o Bolsonaro tem implementado no país, que é a do autoritarismo mas também é a do neoliberalismo na economia, a agenda que devolveu o Brasil ao mapa da fome", disse.

"Vamos lembrar, o Alckmin é sócio dessa agenda. O debate que nós queremos fazer com o PT, com o Lula e com a sociedade brasileira é um debate de programa", prosseguiu, elogiando as discussões no PT sobre a revogação da reforma trabalhista de Michel Temer e o programa de reconstrução defendido por Lula.

PUBLICIDADE

Pressionado pelo jornalista Tales Faria sobre se vai apoiar Lula mesmo com Alckmin na vice-presidência da chapa, Boulos reforçou:

"Essa é uma definição que não é minha, e sim partidária. O PSol vai ter uma conferência eleitoral daqui a dois meses. Eu defendo o apoio a Lula", disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: