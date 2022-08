Campanha de Lula deve escalar pastores para combater desinformação sobre igrejas

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Lula está empenhada em acabar com as fake news disseminadas por bolsonaristas sobre a relação de Lula com os evangélicos. O QG estuda convocar pastores e padres para combater a desinformação que, se eleito, o petista vai fechar igrejas.

Segundo a jornalista Andréia Said, do G1, a avaliação nos últimos dias é de que é preciso ter "sangue frio" para evitar cair na 'armadilha de 2018",deixando a campanha ser pautada por agenda de costumes e temas religiosos.

O foco da campanha de Lula é manter o debate central na economia e, sempre que reagir à questão religiosa, usar a estratégia positiva. Entre elas lembrar que foi Lula quem sancionou a lei da liberdade religiosa em 2003 e, também, reconheceu em lei a marcha para Jesus, sancionada em 2009.

Ainda de acordo com a reportagem, pastores e padres estão sendo consultados para organizar uma estratégia a respeito do tratamento de Lula a igrejas – e assumam a liderança do debate, até para blindar Lula e evitar que a campanha seja arrastada para a pauta proposta pelo bolsonarismo na campanha presidencial.

Nesta quarta-feira (17) Lula criticou o uso da religião para fazer política e disse que não quer promover uma 'guerra santa'.

