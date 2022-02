Candidatos do PDT nos estados querem Lula, e não apenas Ciro, em seus palanques

Apoie o 247

247 – "A estagnação de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à Presidência, nas pesquisas de intenção de voto tem provocado um movimento de postulantes da sigla aos governos estaduais, que já pressionam o partido para a formação de palanques duplos. Com ao menos nove pré-candidatos a governadores — a maioria no Nordeste —, a legenda conversa com aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um dos principais alvos do ex-ministro, dando margem para que pedetistas endossem a campanha do petista ao Palácio do Planalto", escreve a jornalista Camila Zarur, em reportagem no Globo.

"De acordo com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, cada estado tem a sua peculiaridade e, por isso, a sigla não pode 'colocar uma camisa de força nas realidades estaduais'”, aponta ainda a jornalista. "Em alguns estados terão (palanques duplos) mais à esquerda, outros mais ao centro. Quem colocar uma camisa de força nas realidades estaduais está fadado ao fracasso", diz Lupi.

