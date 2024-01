Cappelli deixa o Ministério da Justiça

Ex-secretário-executivo da pasta disse que sai do ministério com "dever cumprido" e elogios ao presidente Lula e ao ministro Flávio Dino edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ricardo Cappelli, agora ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), anunciou nesta segunda-feira (29) sua saída do cargo, marcando o encerramento de sua atuação na pasta. A mudança ocorre em meio à nomeação do novo ministro, Ricardo Lewandowski, que assume as responsabilidades do ministério no dia 01/02

Em uma mensagem compartilhada em suas redes sociais, Cappelli expressou seu "sentimento de dever cumprido". Ele ressaltou seu comprometimento com a democracia e com o país. “Deixo nesta semana o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o sentimento de dever cumprido. Fiz o melhor que pude pela democracia e pelo Brasil".

continua após o anúncio

O texto de despedida também foi marcado por agradecimentos, com Cappelli dirigindo palavras de reconhecimento ao ministro Flávio Dino, que em breve ocupará uma das cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF), e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem agradeceu pela oportunidade de servir na pasta. Além disso, o ex-secretário-executivo desejou sorte a Ricardo Lewandowski, o novo líder do MJSP.

Deixo nesta semana o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o sentimento de dever cumprido. Fiz o melhor que pude pela democracia e pelo Brasil. Agradeço ao ministro @FlavioDino e ao pres. @LulaOficial pela oportunidade e confiança. Desejo sucesso ao ministro Lewandowski. continua após o anúncio January 29, 2024

Após os acontecimentos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro, Ricardo Cappelli foi designado interventor federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023, conforme decreto presidencial. Em 2023, seu nome figurava como um dos favoritos para assumir a liderança do Ministério da Justiça, mas o presidente Lula optou por indicar o ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski para o cargo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: