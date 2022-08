Carlos Bolsonaro foi de 'bicão' à posse de Alexandre de Moraes no TSE

Apoie o 247

247 - A jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, revela que “o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi levado de "bico" pelo presidente Jair Bolsonaro para a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na terça (16)”.

“Ele não foi convidado pelo magistrado para a cerimônia, e seu nome não constava também na lista do cerimonial. Carlos entrou no TSE como membro do estafe do presidente, em geral integrado por seguranças e assessores diretos”, relata.

“Já a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, estava incluída no convite que Moraes levou pessoalmente ao presidente da República no Palácio do Planalto, na semana passada”, acrescenta.

A jornalista ainda informa que “a presença de Carlos Bolsonaro surpreendeu outros ministros e autoridades que estavam presentes à posse, já que vereadores de outras cidades não foram chamados para a celebração”.

Bergamo destaca que “Carlos cumprimentou poucas pessoas e não aplaudiu Alexandre de Moraes quando o magistrado exaltou, em seu discurso, a segurança das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro”.

