Celso Amorim defende em Davos a necessidade de diálogo entre Rússia e Ucrânia

247 – Um dos representantes brasileiros em Davos, Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou o compromisso do Brasil com a promoção do diálogo como meio de resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia. Durante a quarta reunião internacional sobre o tema, ocorrida no último domingo (14), Amorim destacou a importância de evitar confrontos diretos e buscar uma solução pacífica para encerrar os quase dois anos de hostilidades entre os dois países. Ao lado de Índia, África do Sul e Arábia Saudita, o Brasil propôs a abertura de espaços para negociações com a Rússia, visando encontrar um ponto de convergência.

Em suas declarações ao Valor , Celso Amorim ressaltou a divergência nas percepções durante as discussões entre os países participantes. Além de propor a abordagem de temas sensíveis, como a troca de prisioneiros e a segurança alimentar, o governo brasileiro busca estabelecer parâmetros que possam conduzir a um acordo benéfico para ambas as partes. Vale destacar que a reunião não contou com a presença dos representantes russos, e seu desfecho não proporcionou uma clareza definida antes da chegada do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prevista para o Fórum Econômico Mundial na terça-feira (16).

Enquanto o Brasil defende o diálogo e a busca de um terreno comum entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia, apoiada por seus aliados, reitera seu compromisso em recuperar os territórios perdidos para a Rússia. No entanto, permanece incerto se os países do Sul Global concordam com esses termos como parte de uma fórmula eficaz para alcançar a paz na região.

