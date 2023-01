Centrais sindicais saíram de encontro com Lula com boa expectativa sobre aumento do salário mínimo

Apoie o 247

247 - Na avaliação dos sindicalistas que estiveram com o presidente Lula nesta quarta-feira (18), há espaço para o aumento do valor do salário mínimo. "O presidente disse claramente que o valor do salário mínimo é um processo em construção", diz João Carlos Gonçalves, o Juruna, da Força Sindical.

As centrais apresentarão proposta de R$ 1.347 para o salário mínimo. Um meio-termo possível é que o valor fique em R$ 1.320, a partir de maio, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O fato de o presidente não ter citado em nenhum momento durante a reunião o valor de R$ 1.302 como valor do salário mínimo animou as centrais.

