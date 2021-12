Centrão paralisa a Câmara para garantir fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões em 2022

Apoie o 247

247 - O Centrão, articulação dos partidos de direita e fisiológicos desencadeou um movimento nesta segunda-feira, 13, para derrubar o veto de Jair Bolsonaro ao aumento do Fundo Eleitoral em 2022 e, com isso, garantir R$ 5,7 bilhões às campanhas políticas do próximo ano. Apesar de ser da base do governo Bolsonaro, o grupo decidiu paralisar a Câmara dos Deputados e não aceita liberar recursos adicionais para o governo em 2021 nem votar o Orçamento do ano que vem antes da análise desse veto.

Nesta segunda-feira, o Centrão, que integra a base do governo na Câmara, obstruiu a sessão do Congresso e fez a reunião ser cancelada, informa O Estado de S.Paulo. Com isso, os parlamentares deixaram de votar um projeto que abre um crédito adicional de R$ 300 milhões no Orçamento de 2021 para conceder um vale gás a famílias carentes a partir deste ano. Além desse projeto, os partidos também barraram a votação de outras propostas que liberam gastos no final do ano para o Executivo.

