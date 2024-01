CGU desmente relatório de ONG estrangeira lavajatista atacando governo Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O relatório da ONG Transparência Internacional acusando o Brasil de supostamente ter tornado-se um país mais corrupto em 2023 é repleto de problemas e o diagnóstico é equivocado, afirmou o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho.

"Especialistas do mundo todo dizem, há mais de uma década, que o termômetro do Índice de Percepção da Corrupção tem problemas. Essas críticas precisam ser levadas a sério e debatidas. Um termômetro desregulado leva a diagnósticos equivocados", escreveu Carvalho, em postagem na plataforma social X (antigo Twitter). >>> SAIBA MAIS: ONG Transparência Internacional ataca Lula, Dino, Zanin, Gonet e instituições brasileiras

continua após o anúncio

Ele também apontou para uma série de retrocessos cometidos pelo governo de Jair Bolsonaro no âmbito do combate à corrupção. "Mas se a febre do desmonte passou, como é possível que o Brasil tenha piorado? Onde está o problema: no paciente ou no termômetro?", questionou.

O Índice de Percepção da Corrupção da @TI_InterBr é um termômetro conhecido, mas que apresenta problemas. Veja essa coleção de retrocessos do governo anterior no combate à corrupção👇, retirada de relatórios da própria TI entre 2019 e 2022: pic.twitter.com/ikJVsf9iBc continua após o anúncio January 30, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: