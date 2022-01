Ciro agride Dilma e contesta Mantega para tentar debater economia com o PT

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) usou o artigo de Guido Mantega, que foi ministro da Economia durante o governo Lula (PT), para atacar a presidente deposta Dilma Rousseff (PT) e questionar os pontos econômicos dos governos petistas. Segundo o pedetista, o artigo do ex-ministro é “uma das peças mais hipócritas já vistas” e “esconde vergonhosamente Dilma, manipula números e transfere toda culpa para o execrável e igualmente culpado Bolsonaro“. Ciro aparece nos últimos lugares nas pesquisas de intenção de voto, que tem Lula à frente de todos os demais postulantes.

Ciro, que foi ministro da Integração Nacional no governo Lula além ter apoiado o governo Dilma, cujo rompimento ocorreu pelo fato dele não ter sido escolhido para disputar o pleito presidencial de 2018, também afirmou que o PT pretende fazer uso do “famoso álibi da 'herança maldita'". “Fugindo das suas culpas que são imensas, o lulismo já reedita o famoso álibi da 'herança maldita', agora com sinal invertido e duplicado. Quem temia que a proposta econômica do petismo fosse o ‘mais do mesmo’ ficou ainda mais frustrado: é o ‘menos do mesmo’”, postou no Twitter. Ainda segundo ele, “se o Brasil depender destes senhores para sair do atoleiro, vamos afundar de vez”.

Confira as postagem de Ciro Gomes sobre o assunto.

PUBLICIDADE

A síntese do pensamento econômico do lulismo, pobre e cinicamente produzida por Guido Mantega, hoje na Folha, é uma das peças mais hipócritas e ambíguas já vistas. É uma mistura de "Carta aos Brasileiros" envergonhada e nacional desenvolvimentismo de araque. — Ciro Gomes (@cirogomes) January 5, 2022

PUBLICIDADE

Ou seja, fugindo das suas culpas que são imensas, o lulismo já reedita o famoso álibi da "herança maldita", agora com sinal invertido e duplicado. Quem temia que a proposta econômica do petismo fosse o "mais do mesmo" ficou ainda mais frustrado: é o "menos do mesmo". — Ciro Gomes (@cirogomes) January 5, 2022

PUBLICIDADE

Se o Brasil depender destes senhores para sair do atoleiro, vamos afundar de vez. A questão central – mudança do modelo de econômico – vira uma pergunta minúscula e covarde. — Ciro Gomes (@cirogomes) January 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: