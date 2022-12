Ciro sai da toca e após dois meses responde mensagem de Tebet: "entendeu?"

Em tom de provocação, o político compartilhou uma notícia com a senadora sobre o ministério do Desenvolvimento Social, pasta disputada entre o MDB e PT edit

247 - O ex-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, finalmente respondeu a uma mensagem da senadora Simone Tebet (MDB), no WhatsApp, após dois meses do envio.

De acordo com reportagem do site Último Segundo, Ciro respondeu, com tom de ironia, a uma mensagem de Tebet enviada na primeira semana de outubro em que a emedebista tentava “convencer o ex-adversário nas eleições a se juntar a ela e entrar de cabeça na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. No texto, Tebet lembrou a Ciro que a disputa era entre a democracia e a barbárie’, destaca a reportagem.

Ainda de acordo com a reportagem, Ciro visualizou a mensagem, mas não respondeu, reafirmando a sua tese de não apoiar Lula no segundo turno das eleições, embora o PDT tivesse declarado apoio.

Dois meses depois, nesta quarta-feira (21), Ciro resolveu responder à senadora compartilhando um link de uma reportagem sobre a disputa do ministério do Desenvolvimento Social entre Tebet e o PT. Na mensagem ele escreveu apenas: “entendeu?”.

De acordo com as fontes ouvidas pelo site, Tebet não respondeu.

