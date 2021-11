Com polarização entre Lula e Bolsonaro, Ciro ataca Moro

Apoie o 247

247 - Diante de pesquisas que mostram uma polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) atacou Sergio Moro e afirmou, nesta quinta-feira (18), à CNN Brasil, que o ex-juiz parcial, possível candidato pelo Podemos, não tem noção "do drama brasileiro".

"Qual é a compreensão que o Sergio Moro tem do drama brasileiro, do desemprego em massa, da informalidade, da queda da renda, da desvalorização da moeda, da inflação e da destruição da indústria? Qual a proposta, vivência e experiência que ele tem para oferecer aos brasileiros?", questionou o ex-governador do Ceará.

