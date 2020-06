Com prisão de Queiroz, Bolsonaro não fala com apoiadores e vai direto pro Planalto

Jair Bolsonaro não parou nos portões do Palácio da Alvorada para conversar com seus apoiadores na manhã desta quinta-feira. Com a prisão de Fabrício Queiroz, ele foi direto para o Palácio do Planalto para reunião de emergência com sua equipe edit

247 - Com a prisão de Fabrício Queiroz no sítio do advogado de seu filho, Frederick Wassef, o governo de Jair Bolsonaro está diante da que pode ser sua pior crise. Na manhã desta quinta-feira (18), Queiroz foi preso em Atibaia numa operação das polícias do Rio e São Paulo. Ato contínuo, Bolsonaro não parou nos portões no Palácio da Alvorada e partiu direto para o Palácio do Planalto.

Por volta de 8h, Bolsonaro já estava reunido com seus assessores no Planalto.

Saiba como foi a prisão de Queiroz neste manhã:

247 - O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia (SP), no interior de São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

O MP do Rio também cumpre mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital paulista e no Rio. No Rio, a Polícia Civil faz buscas em um imóvel que consta da relação de bens do presidente Jair Bolsonaro, em Bento Ribeiro.

A Justiça do Rio de Janeiro expediu o mandado de prisão no âmbito das investigações sobre um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - o filho de Jair Bolsonaro era deputado estadual. A prisão foi feita numa operação da Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo.

Ainda segundo o Coaf, Queiroz movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017.





