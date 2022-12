Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA chega na segunda-feira ao Brasil para se encontrar com Lula

Conselheiro norte-americano se reunirá também com equipe de transição do petista e o almirante membro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Planalto do atual governo edit

Sputnik - Está confirmada a chegada ao Brasil nesta segunda-feira (5) a chegada de uma comitiva do governo dos Estados Unidos sob a liderança do conselheiro de Segurança Nacional do país, Jake Sullivan.

A confirmação da viagem foi feita pela Casa Branca, pela assessoria do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e pelo Palácio do Planalto.

Sullivan e outros membros de seu departamento irão até Brasília para encontrar os representantes da equipe de transição de governo.

A Casa Branca diz que Biden está procurando uma 'oportunidade antecipada' para se reunir com Lula.

Sullivan confirmou que além de Lula, haverá conversas com o secretário Especial de Assuntos Estratégicos do governo de Jair Bolsonaro, almirante Flávio Rocha, e com o senador Jaques Wagner (PT), que faz parte do gabinete da transição.

"Durante as reuniões, Sullivan discutirá como os Estados Unidos e o Brasil continuarão a trabalhar juntos por desafios em comum, como o combate à mudança climática, a preservação da segurança alimentar, a promoção da democracia e a gerência da migração regional", afirmou a Casa Branca em nota na sexta-feira (2).

A Secretaria de Assuntos Estratégicos do Planalto disse à mídia que o almirante Flávio Rocha aceitou o pedido para se reunir com Sullivan.

"Flávio Rocha tem mantido diálogo com Jake Sullivan por meio de reuniões presenciais no Brasil e nos EUA, sendo discutidos temas estratégicos bilaterais em diversas áreas", continuou a assessoria.

Ainda de acordo com a mídia, a Casa Branca ressaltou que a visita agendada dará continuidade ao primeiro diálogo entre Joe Biden e Lula em outubro de 2022, quando o presidente dos EUA "se comprometeu a abrir os canais de comunicação entre os dois países durante a transição".

