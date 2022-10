Datafolha: Lula tem 52% dos votos válidos, contra 48% de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha divulgada no início da noite deste sábado (29), véspera do segundo turno da eleição presidencial, aponta uma distância de 4 pontos entre os dois candidatos (no levantamento anterior, a diferença era de 6 pontos).

Na pesquisa atual, o ex-presidente Lula tem 52% dos votos válidos, contra 48% de Bolsonaro. O petista oscilou um ponto para baixo, enquanto o presidente um ponto para cima, na comparação com o último levantamento, de 27 de outubro.

A pesquisa, encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, foi feita nesta sexta-feira (28) e neste sábado (29) e tem margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.

Segundo o instituto, Lula e Bolsonaro 'estão no limite dessa margem, com maior probabilidade de o petista estar à frente'.

Nos votos totais, o resultado é: Lula (49%), Bolsonaro (45%), brancos/nulos (4%) e não sabem/não responderam (2%).

