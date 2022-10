Datena se encontra com Lula para falar sobre o 'futuro do país'

A reunião com o petista ocorre dois dias após um encontro entre o apresentador e Jair Bolsonaro (PL), em Brasília edit

247 - O apresentador José Luiz Datena se reuniu neste domingo (9) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro ocorreu na casa do ex-governador Márcio França (PSB), em São Paulo, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Datena afirma que conversou com Lula sobre o "futuro do país".

A reunião com o petista ocorre dois dias após um encontro entre o apresentador e Jair Bolsonaro (PL), em Brasília.

O apresentador do programa Brasil Urgente, no entanto, não vai declarar apoio a nenhum dos dois candidatos ao Palácio do Planalto. Seu programa é exibido na TV Bandeirantes, que se mantém neutra na disputa.

