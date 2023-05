De volta ao Brasil, Ciro ensaia oposição moderada ao governo Lula

Apoie o 247

247 – Ciro Gomes (PDT) retornou ao Brasil no início de abril depois de passar alguns meses nos Estados Unidos e até o momento não revelou seus planos futuros, permanecendo em silêncio sobre o cenário político brasileiro.

Após concorrer à Presidência da República por quatro vezes, ele tem indicado a seus aliados que não pretende se candidatar novamente ao cargo em 2026 e, nos bastidores, tem recebido conselhos de seu círculo mais próximo para lançar-se ao Senado na próxima eleição.

Seu irmão, Cid Gomes (PDT-CE), senador eleito em 2018, se comprometeu a abrir mão da reeleição para essa possibilidade. "Da minha parte, o lugar estará sempre disponível para ele. Se ele quiser concorrer ao Senado em 2026, terá meu apoio. É claro que não buscaria a reeleição, não faria sentido ter dois irmãos como candidatos", afirma Cid, ao Globo.

Na próxima semana, Ciro fará uma palestra em Lisboa, ocasião em que poderá indicar qual caminho seguirá no futuro. "Ele tem sido cauteloso. Não tem feito comentários sobre o governo estadual ou federal. O governo ainda está no início, são apenas quatro meses", afirma André Figueiredo, presidente interino do PDT e líder na Câmara.

