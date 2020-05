Delegado que isentou Flávio de lavagem de dinheiro conhece clã Bolsonaro há sete anos

247 - O delegado federal Erick Blatt, que concluiu há cerca de duas semanas um inquérito que não viu a prática de lavagem de dinheiro por Flávio Bolsonaro, já conhecia o senador Flávio Bolsonaro e seu pai há pelo menos sete anos. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no jornal Época.

Blatt é diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

O jornalista relembra que ele e Flávio se conhecem pelo menos desde 2013, da CPI de Tráfico de Crianças da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde Flávio era deputado estadual.

Mais tarde, em 2016, Blatt recorreu aos Bolsonaros para obter apoio para a PEC da Autonomia.Na ocasião, Blatt posou para uma foto com Jair Bolsonaro, no Congresso Nacional. Também fez fotos com outros parlamentares.

O inquérito sob o comando de Blatt nada tem a ver com a investigação da rachadinha, coração do caso Queiroz, explica o jornalista. A origem da apuração foi uma notícia-crime feita pelo advogado Eliezer Gomes da Silva com base em uma reportagem que apontava a evolução patrimonial de Jair Bolsonaro, então deputado federal, e seus filhos políticos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.