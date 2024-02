"Democracia continua ameaçada", diz Lindbergh, após tentativa de invasão do Palácio da Alvorada

Apoie o 247

247 – O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) reagiu à tentativa de invasão do Palácio da Alvorada, residência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na véspera da manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de estado. "Coincidência?", questionou. "Na véspera da manifestação fascista, que dá continuidade ao 8 de janeiro, um homem tentou invadir, às 6 da manhã, o Palácio do Alvorada. Lula estava lá. Foi contido, conseguiu se evadir, e, há pouco, conseguiram prendê-lo. A violência continua. A democracia continua ameaçada", pontuou. Leia, abaixo, a nota da Polícia Federal:

A Polícia Federal identificou neste sábado, 24/2, um homem suspeito da tentativa de invasão ao Palácio da Alvorada.

O indivíduo foi localizado em um condomínio nas proximidades do Alvorada. Neste momento ele está prestando esclarecimentos na Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal.

O veículo que teria sido usado na tentativa de invasão foi apreendido. A PF realiza perícias no automóvel e no local da ocorrência. As investigações seguem em curso.

Coincidência?



Na véspera da manifestação fascista, que dá continuidade ao 8 de janeiro, um homem tentou invadir, às 6 da manhã, o Palácio do Alvorada. Lula estava lá. Foi contido, conseguiu se evadir, e, há pouco, conseguiram prendê-lo.



A violência continua. A democracia… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) February 24, 2024

