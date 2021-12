Depois de PSB e Solidariedade, agora o PV oferece filiação a Alckmin

Convite para que o ex-governador Geraldo Alckmin se filie ao PV partiu do presidente nacional da legenda, José Luiz Penna edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PV convidou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB na semana passada, após 33 anos no partido tucano, e é cotado para ser o vice em uma chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para integrar os quadros da legenda. O Solidariedade e o PSB também fizeram convites semelhantes ao ex-governador visando a disputa pelo governo de São Paulo.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o convite para que Alckmin se filie ao PV partiu do presidente nacional da legenda, José Luiz Penna, que comandou a Secretaria de Cultura na gestão do ex-governador paulista. Na última terça-feira (21), o PV declarou apoio à chapa Lula-Alckmin e também anunciou apoio à formação de uma federação junto com o PT, PSB e PCdoB.

O PSB é visto como o partido que tem mais chances de abrigar Alckmin, mas a situação segue indefinida em função da direção da legenda querer que o PT abra mão de disputar o governo de estados importantes como São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo. o PSD também estancou as negociações após a aproximação entre Lula e o ex-governador.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE