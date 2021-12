Deputados petistas foram os que mais cobraram informações ao governo em 2021

Apoie o 247

247 - A bancada do PT foi a que mais protocolou requerimentos de informações na Câmara dos Deputados destinados a ministérios, empresas e demais órgãos do governo federal. Do total de 1.502 pedidos, 289 foram feitos por petistas. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

PSB (220), Republicanos (173), PSOL (155) e PDT (143) completam o ranking dos cinco partidos com mais pedidos. Os dados são do portal da Câmara.

O PSC e o Patriota, com um requerimento protocolado cada, estão nas últimas colocações, que têm ainda Avante (2), Rede (2) e Pros (4).

