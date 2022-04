Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 13 para 9 pontos no segundo turno, segundo pesquisa Exame Ideia

Apoie o 247

247 – "Apesar de estar na frente nas intenções de voto dos brasileiros em uma disputa ao Palácio do Planalto, a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno está no menor valor desde junho do ano passado. Se a decisão final das eleições fosse hoje, Lula teria 48% e Bolsonaro 39%, segundo dados da mais recente pesquisa EXAME/IDEIA", aponta reportagem da revista Exame .

"Em relação à sondagem feita em março, a distância entre os dois caiu de 13 para 9 pontos. Na série histórica, Bolsonaro tinha vantagem sobre Lula até abril do ano passado, quando o petista ultrapassou o atual presidente na preferência dos eleitores. A maior diferença entre os dois chegou a 17 pontos no fim do ano passado, mas desde então começou a diminuir", prossegue a reportagem.

A sondagem ouviu 1.500 pessoas entre os dias 15 e 20 de abril. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02495/2022.

