Dilma deve integrar comitiva de Lula à China como presidente do Banco do Brics

247 - O presidente Lula pretende que a substituição do economista Marco Troyjo no Banco do Brics seja resolvida já nas próximas semanas, antes da viagem que ele fará à China, prevista para março.

A candidata do presidente para o cargo é a ex-presidente Dilma Rousseff, e ele pretende chegar ao país socialista asiático com ela na comitiva, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já conversou com Troyjo sobre o desejo do governo de que ele renuncie ao cargo. O economista foi eleito para o cargo em maio de 2020 para um mandato de cinco anos.

