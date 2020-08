Dilma reforça sua crítica à Folha e chama o jornal de “gabinete do ódio da grande imprensa”

A ex-presidente Dilma Rousseff reagiu à decisão da Folha de S. Paulo de republicar o editorial “Jair Rosseff” no jornal Agora SP, depois que sua própria ombudsman o classificou como “circo dos horrores” edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff, alvo de um golpe de estado apoiado pela Folha de S. Paulo, em 2016, que teve como objetivos retirar direitos sociais e trabalhistas, mudar o regime de exploração do petróleo e reenquadrar o Brasil geopoliticamente, tornando-o um país sem soberania, reagiu ao novo ataque do jornal, que republicou o editorial “Jair Rousseff”, considerado desastroso por sua própria ombudsman. Confira, abaixo, a sequência de tweets de Dilma:

Criticada pelos leitores, questionada até por sua ombudsman, que chamou o editorial de sábado de “circo dos horrores”, a Folha reage como de hábito: apega-se ao abuso e, por arrogância, repete o insulto: publica o texto infeliz em outro de seus jornais, o Agora SP.

O único amarelo da Folha está no seu sorriso de deboche. O jornal zomba da democracia, submetendo-se ao governante autoritário que protege, fingindo censurar.

Escarnece das vítimas da ditadura que este mesmo governante representa, ao defender torturas e torturadores e ao ameaçar espancar um jornalista que indagava sobre o pagamento de R$ 89 mil à Primeira Dama.

A Folha, que emprestou veículos à polícia política ditatorial, está de novo umbilicalmente atrelada a um projeto autoritário. É a matriz do gabinete de ódio da grande imprensa. Ríspida com progressistas, mansa com fascistas.

A Folha já se jactou de ter o "rabo preso com o leitor". Será? Não parece, mesmo porque está, mais uma vez, amarrando-o à ultradireita, agora, em nome do austericídio.

