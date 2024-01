Discípulo do clã, Zé Trovão assume em áudio que Bolsonaro é “maior mau exemplo pra política”

Apoie o 247

247 - Em um áudio vazado, o deputado federal Zé Trovão (PL-SC), conhecido bolsonarista da chamada "ala ideológica", surpreende ao fazer críticas a Jair Bolsonaro (PL), classificando-o como "o maior mau exemplo para a política". O parlamentar, eleito com 71 mil votos em Santa Catarina, foi gravado sem saber, em uma conversa com aliados, destaca o jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Investigado por suposto envolvimento em atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, no áudio Zé Trovão responsabiliza Bolsonaro por "entregar" a Presidência para Lula em 2022.

O deputado bolsonarista critica Bolsonaro por sua abordagem agressiva, afirmando que ele "quer resolver as coisas no grito, na guerra". Fontes indicam que a conversa ocorreu três meses após a última eleição presidencial.

Na mesma gravação, o deputado faz um desabafo sobre seu assessor, Jackson Schubert, sugerindo que este não concorda com as críticas feitas pelo parlamentar a políticos do mesmo espectro. Zé Trovão explica: “Falei [para o assessor Jackson]: ‘cara não é assim que funcionam as coisas. Tu 'tá' viajando. Tu tem que ter um pouco mais de centro, Jackson. Um pouco mais de maturidade para as coisas, cara. Maturidade é o princípio da vida do homem, cara. Se você continuar nessa pegada…'”.

Em seguida, Zé Trovão desferiu suas críticas a Bolsonaro, declarando: “Jackson, a vida política é isso, cara. Não resolve as coisas no grito, na guerra, não, mano. Eu não sou o Bolsonaro, velho. Que é outro mau exemplo para a política. O maior mau exemplo para a política é o Bolsonaro. Entregou a Presidência da República para o Lula, porque quis desse jeito”.

Zé Trovão se pronunciou publicamente e reiterou as críticas: “eu já disse que não concordo com muitas coisas do Bolsonaro. Mas não tem sentido eu falar que Bolsonaro é mau exemplo. Ele é o maior exemplo, não mau. Somente em alguns momentos ele deixou de fazer coisas que eram importantes para não gerar desagrado nacional. Tudo o que tenho devo ao Bolsonaro”, disse Zé Trovão.

Ele acrescentou: "essa parte do áudio ['Bolsonaro é o maior mau exemplo'], para mim, está esquisita. Eu nunca disse que era mau exemplo para ninguém. Eu disse que ele cometeu erros. Não concordo com tudo o que ele fez, mas concordo com 99% do que ele fez. Na minha plena convicção e consciência, eu jamais diria que Bolsonaro é mau exemplo. Mau exemplo é bandido, corrupto, criminoso. Isso ele nunca foi."

O deputado concluiu sua defesa afirmando que Bolsonaro não entregou a eleição para Lula: "o cara [atual presidente] que teve mais de 60 milhões de votos e não pode sair na rua… Como não se pode questionar mais nada no país, a gente tem que aceitar a eleição. Infelizmente, a gente perdeu a eleição”.

