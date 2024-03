Economia, Educação e Saúde melhoram no governo Lula

Apoie o 247

247 – No decorrer do primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, uma análise abrangente de 99 indicadores revela um cenário de avanços notáveis em diferentes setores. Segundo dados compilados de diversas fontes, incluindo ministérios, IBGE, Inpe e Banco Central, a maioria dos indicadores, que englobam áreas como economia, saúde e educação, testemunhou melhorias significativas em comparação com períodos anteriores, de acordo com levantamento feito pela Folha de S. Paulo.

Na esfera econômica, o país experimentou avanços em 24 pontos, destacando-se o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o controle da inflação. No campo da educação, embora tenham sido registradas dificuldades na execução de recursos, foram implementadas iniciativas importantes, como a retomada de programas sociais e investimentos voltados para a alfabetização. No âmbito da saúde, apesar dos desafios no combate à dengue, houve melhorias na disponibilidade de leitos e na realização de procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

