Economia vai decidir eleição, aponta Datafolha, e isso explica o favoritismo de Lula

247 – O fiasco econômico de Jair Bolsonaro e a lembrança da era de bonança e prosperidade durante os governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva podem determinar a vitória de Lula em primeiro turno. "A maioria dos brasileiros considera que a economia será determinante para definir seu voto na eleição de outubro. E a maioria também acha que sua situação econômica piorou nos últimos meses. O apontamento é da pesquisa Datafolha, segundo a qual 53% dos brasileiros dizem que a economia terá muita influência em sua escolha eleitoral", aponta reportagem de Guilherme Caetano, no jornal O Globo.

"Um quarto dos eleitores (24%) diz que a economia terá 'um pouco de influência', enquanto para 21% o tema não será determinante. Não souberam responder 2% dos entrevistados", pontua ainda o jornalista. "Entre março e maio, subiu de 46% para 52% a parcela de quem considera que sua situação econômica piorou nos últimos meses. Os que acham que sua condição se manteve é de 29%, contra 34% em há dois meses. Aqueles para quem o cenário melhorou se manteve em 19%. A inflação medida pelo IPCA acumula alta da ordem de 17% desde o início da pandemia até o último mês de março. Nestes dois anos, a alta dos alimentos foi maior, 25,8%. Compras no supermercado hoje consomem 60% da renda das classes D e E, segundo a consultoria Kantar. Estudo também aponta que 62% das famílias têm alguma restrição de gasto, mais que a média de 40% no mundo. Enquanto o eleitorado avalia que o cenário econômico se degradou, Lula abriu 21 pontos de vantagem sobre Bolsonaro neste levantamento", acrescenta o repórter.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (26), apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a corrida presidencial, com 48% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 27%, no primeiro turno. Na terceira posição ficou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) atingiram 2% cada. Pablo Marçal (Pros) e Vera Lucia (PSTU) alcançaram 1% cada. Com 54% dos votos válidos, Lula vence em primeiro turno.

Na pesquisa anterior, divulgada em março, Lula tinha 43%, contra 26% de Bolsonaro. Moro, que não está no levantamento de maio, teve 8% nessa pesquisa anterior. Na quarta posição ficou Ciro, com 6%, seguido por João Doria (PSDB), com 2%.

A pesquisa atual foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-05166/2022.

