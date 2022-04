Edinho Silva deve coordenar comunicação da campanha de Lula e pode se licenciar da prefeitura de Araraquara

Apoie o 247

ICL

247 – O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, deve assumir a coordenação da área de comunicação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que o jornalista Franklin Martins decidiu se afastar da função. Franklin ficou insatisfeito com a saída do marqueteiro Augusto Mendonça, que será substituído por Sidônio Palmeira.

"A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), marcou uma reunião da Executiva petista para sexta-feira para oficializar a escolha de Edinho ou algum outro nome para o comando da comunicação. Segundo lideranças do partido, o prefeito de Araraquara tem a preferência de Gleisi. São cotados também o ex-presidente do PT e deputado Rui Falcão (SP) e o senador Jaques Wagner (BA)", informam os jornalistas Cristiane Agostine, Ricardo Mendonça e André Guilherme Vieira, do Valor Econômico.

Atualmente, Edinho coordena o programa de governo do ex-prefeito Fernando Haddad na disputa por São Paulo. "Se assumir a função na campanha de Lula, o PT pressionará Edinho a se licenciar da Prefeitura de Araraquara. Próximo a Lula, o prefeito foi tesoureiro de campanha de Dilma Rousseff e ministro da Secretaria de Comunicação Social no segundo mandato da ex-presidente. Na pandemia, ele se transformou em um dos alvos de bolsonaristas por suas ações rigorosas para combater a covid-19", informa ainda o Valor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE