Eduardo Leite ataca Lula e se sente atingido por declaração de que "não existe terceira via"

247 - O governador do Rio Grande do Sul e presidenciável do PSDB, Eduardo Leite, foi às redes criticar o ex-presidente Lula, que disse, na manhã desta terça-feira (20), que a terceira via é uma "invenção dos partidos que não têm candidato".

Em entrevista ao Grupo Lomes de Comunicação, o petista afirmou que os candidatos da terceira via estão "sem chance", mas defendeu que todos os partidos lançassem candidatos.

"Ninguém chuta cachorro morto", reagiu Leite, em seu Twitter. "Se não existe terceira via, não sei porque Lula e Bolsonaro estão se preocupando. Depois do tanto que já nos foi roubado, querem agora roubar nossa esperança".

Depois do tanto que já nos foi roubado, querem agora roubar a nossa esperança. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 20, 2021

