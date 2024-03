Eleito para Comissão de Educação, Nikolas defende 'direito de negar o Holocausto e fundar partidos nazistas' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu, durante uma entrevista ao podcast Irmão Dias, o "direito de negar o Holocausto e fundar partidos nazistas" sob a bandeira da liberdade de expressão. Nesta quarta-feira, o parlamentar foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara.

No vídeo divulgado, Nikolas justifica sua posição afirmando que "é melhor não proibir essas 'opiniões'". Entretanto, não citou a fonte do estudo que embasava sua argumentação.

A nomeação de Nikolas Ferreira para liderar a Comissão de Educação despertou preocupações e críticas de diversos setores da sociedade, que veem com desconfiança sua defesa de posições extremistas, sobretudo em um contexto educacional.

Assista:

VÍDEO: Nikolas Ferreira defendeu o "direito de negar o Holocausto e fundar partidos nazistas".



Citando a "liberdade de expressão", extremista que acaba de ser eleito presidente da Comissão de Educação, afirmou ao podcast Irmãos Dias que "é melhor não proibir essas 'opiniões'". pic.twitter.com/tywg7A27q0 — Articulação Judaica de Esquerda 🇿🇦 (@AJEOficial) March 7, 2024

