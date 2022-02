"Em duas semanas teremos várias Federações Partidárias pedindo registro na Justiça", crê Orlando Silva, autor da nova regra

Na 4ª feira de Cinzas, dia 2 de março, as siglas que desejarem se unir em Federações Partidárias terão de ingressar com pedido de registro judicial edit

247 – “Não há lentidão nesse processo de criação das Federações Partidárias. Ao contrário: ele está acelerado ante tudo o que precisa ser observado pelas legendas que desejam marchar juntas por quatro anos”, disse o deputado Orlando Silva em entrevista ao programa Sua Excelência, O Fato, que foi ao ar na TV 247 na última 5ª feira, 3 de fevereiro. “No campo da esquerda está bem avançada a Federação unindo PT, PSB, PCdoB e PV. Já há estatuto proposto, dinâmica de direção e compromissos”, seguiu ele. “Avançam as negociações do PSol com a Rede para uma outra Federação e também do PSDB com o Cidadania”.

Para Silva, “é importante ressaltar que as negociações são delicadas porque o instituto da Federação é uma revolução no tipo de aliança política que sempre se fez no Brasil”. Pela regra, uma vez unidos numa Federação, as siglas atuam juntas no Congresso Nacional por quatro anos – ou seja, por toda uma legislatura. A estrutura de liderança, de orientação de bancada, de funcionamento partidário, é única. Nas eleições municipais de 2024 essas legendas reunidas agora numa Federação terão de seguir unidas. Só a seis meses do pleito de 2026 o universo de Federações poderia ser redesenhado com uma nova composição. “É tudo muito novo, mas vai melhorar o sistema”, crê Silva, autor do projeto de lei original que deu origem ao sistema breasileiro de Federações Partidárias.

