Em evento empresarial, Barroso defende reforma tributária que "corte na carne das elites econômicas brasileiras"

Ministro do STF classificou o atual sistema tributário brasileiro como "absurdo" e defendeu reforma como prioridade absoluta para a política e a economia do país edit

Por Guilherme Paladino, do 247 - Em participação no evento empresarial internacional Lide Brazil Conference Lisbon nesta sexta-feira (3), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), teceu fortes críticas ao sistema tributário brasileiro, classificando-o como "absurdo", e afirmou que uma reforma neste sentido deveria ser a prioridade política e econômica absoluta ao Brasil.

"O país está atrasado numa reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é absurdo. Saiu um relatório das atividades do Supremo de 2022 e uma das maiores cargas de processos existentes no Brasil é a litigiosidade tributária; o sistema exige um compliance que toma mais horas do que em qualquer outro país no mundo, muitas vezes à frente do segundo colocado, então eu acho que o país tem que política e economicamente colocar a prioridade absoluta na simplificação do sistema", declarou Barroso.

O evento em questão reúne autoridades e investidores para debater valores institucionais, caminhos democráticos e cooperação internacional.

Apesar das críticas ao sistema tributário, o ministro destacou que "já há boas ideias na mesa (para aprimorar o sistema), como a criação do IVA, unificando os impostos sobre consumo".

Além disso, a uma plateia formada majoritariamente por empreendedores, Barroso defendeu uma taxação maior às elites: "acho que nós precisamos fazer que o sistema seja menos regressivo, o que significa cortar um pouco na própria carne das elites econômicas brasileiras. Sem exagero, porque a desmedida tributária também leva ao sufocamento da economia e à fuga de capitais, portanto para tudo existe um ponto ótimo".

