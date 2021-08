Em recado a Bolsonaro, Pacheco diz que pedir impeachment de ministros do STF 'não é recomendável'

Pacheco lembrou que já houve pedidos anteriores de impedimento de ministros do STF e que o Senado entendeu que não havia justa causa para que avançassem edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta terça-feira (17) que só se posicionará oficialmente sobre possíveis pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) quando surgirem fatos que motivem essa manifestação.

Pacheco lembrou que já houve pedidos anteriores de impedimento de ministros do STF e que o Senado entendeu que não havia justa causa para que avançassem.

"Precipitarmos uma discussão de impeachment, seja do Supremo, seja do presidente da República ou qualquer tipo de ruptura, não é algo recomendável para um Brasil que espera uma retomada do crescimento, uma pacificação geral, uma pauta de desenvolvimento econômico, de combate à miséria, pobreza de combate ao desemprego", afirmou.

A fala de Pacheco veio em resposta a questionamentos sobre pedidos de impedimento que o presidente Jair Bolsonaro prometeu apresentar contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes

"Vamos aguardar os desdobramentos. Naturalmente que toda iniciativa do presidente da República deve ser considerada, mas é melhor aguardar que os acontecimentos surjam para que haja, então, um posicionamento formal do Senado Federal", afirmou o presidente do Senado.

