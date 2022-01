Em reunião com Lula, agronegócio reclama dos ataques de Bolsonaro contra China

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Os empresários do agronegócio que se reuniram com Lula na quinta-feira (20/01) reclamaram de Jair Bolsonaro e da má relação do governo com a China, principal cliente brasileiro.

Na avaliação do grupo que esteve com o ex-presidente no escritório de seu advogado Cristiano Zanin, o Brasil poderia estar vendendo muito mais para a China se não fossem os ataques de Ernesto Araújo, Eduardo Bolsonaro e de outros integrantes do governo ao país, ao longo da pandemia.

O embargo da carne brasileira pela China foi, na visão dos empresários, uma retaliação política a esse tipo de postura, o que fez o setor perder milhões.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE