Embaixador chinês vai acelerar tramitação de insumos de vacina da covid para o Brasil, afirma Maia

Dificuldade de o Brasil obter insumos chineses para fabricação da vacina ocorre após diversos ataques do governo Bolsonaro contra o país por parte, principalmente, de Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo. No entanto, embaixador chinês descartou rusgas entre os países edit

247 - Após se reunir com o embaixador chinês, Yang Wanming, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), descartou possíveis obstáculos políticos como motivo para o atraso do envio de insumos para a produção da vacina contra a covid-19 no Brasil. Segundo ele, houve compromisso do representante da China para acelerar os trâmites para a importação das matérias-primas.

Maia afirmou ainda ter informações de que não houve diálogo entre o governo brasileiro e a embaixada, apesar da iminência de paralisação da vacinação contra covid-19 no País por falta de insumos.

“Ele (Wanming) abriu a conversa já tratando que de forma nenhuma haveria obstáculos políticos para exportação dos insumos da China. Falou da importância da relação do Brasil com a China, do governo de São Paulo. Parabenizou o governador João Doria e o Instituto Butantan, da vacina que já começou a ser utilizada”, disse em entrevista a GloboNews. “O embaixador me disse que não havia obstáculo político, havia problema técnico.”

Apesar do tom polido do embaixador, seguindo a tradição da diplomacia chinesa de não agressão, analistas políticos apontam relação entre o atraso do envio de insumos como uma retaliação aos ataques promovidos pelo governo Bolsonaro ao país.

O conhecimento liberta. Saiba mais