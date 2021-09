“Esquema evangélico” de Bolsonaro flopou em Brasília, mas não o deixou sozinho na Paulista

Bolsonaro culpou as falhas no esquema evangélico pelo baixo número de pessoas em Brasília edit

Revista Fórum - Jair Bolsonaro fez duras críticas às falhas no “esquema evangélico” que prometia bombar em Brasília. No entanto, o esquema flopou na capital brasileira, e o presidente reclamou com seus assessores pelo baixo número de participantes nos protestos antidemocráticos de 7 de setembro.

Para ele, as lideranças evangélicas são as principais responsáveis por não conseguirem fazer com que seus fiéis se deslocassem para Brasília e lotassem a Esplanada dos Ministérios.

No entanto, o presidente reconhece que o apoio do “esquema evangélico” foi fundamental para que o ato na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, não tivesse o mesmo fracasso retumbante dos outros atos.

