Estado de saúde de Anderson Torres preocupa e alimenta rumor sobre acordo de delação

247 - Nos últimos dias circularam rumores de que Anderson Torres estaria negociando um acordo de delação premiada com a Justiça. Em troca de benefícios legais, revelaria detalhes de um plano de Jair Bolsonaro para desacreditar as eleições, sabotar o segundo turno e se manter no poder.

De acordo com a revista Veja, ele nega, seus advogados também, mas o fato é que pessoas próximas ressaltam que o delegado está emocionalmente fragilizado, doente e reclama de abandono.

Crimes gravíssimos pesam contra Torres. Além da minuta do golpe ter sido encontrada em sua casa, o braço direito de Bolsonaro viajou à Bahia às vésperas do segundo turno. Justamente naquele estado, no domingo de votação, policiais fizeram barricadas para fiscalizar até pneus carecas, atrapalhando o processo eleitoral e indo contra a determinação de Alexandre de Moraes, que proibiu tal movimentação policial.

