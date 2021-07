“Eu não sabia. Fui atropelado por um trem”, diz general Ramos sobre demissão da Casa Civil

General da reserva conversou longamente com Bolsonaro segunda-feira, depois de sua internação, mas não fazia a menor ideia de que seria demitido dois dias depois. Na reforma do governo, o senador Ciro Nogueira, do Centrão, assumirá o lugar do militar e Luis Eduardo Ramos pode passar para a Secretaria-Geral edit

247 - “Eu não sabia, estou em choque. Fui atropelado por um trem, mas passo bem”. Foi assim que reagiu o atual ministro da Casa Civil, general Luis Eduardo Ramos, ao saber que será demitido para dar lugar ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), líder do Centrão. A declaração foi publicada pelo Estado de S.Paulo .

A reportagem informa que, apesar de ter conversado com Jair Bolsonaro longamente na tarde de segunda-feira (19), quando ele voltou ao Planalto depois da internação em São Paulo, o general da reserva não fazia a menor ideia de que seria demitido dois dias depois.

Considerado um dos mais leais colaboradores e amigos de Bolsonaro, Ramos disse que foi comunicado nesta quarta por Bolsonaro sobre sua saída do comando da pasta para dar lugar a Ciro Nogueira. No entanto, não foi informado de que irá para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Onyx Lorenzoni, como noticia a imprensa.

PUBLICIDADE

As notícias dão conta ainda de que Onyx assumirá o Ministério do Trabalho, que será recriado pelo governo, e nesta dança das cadeiras Paulo Guedes, ministro da Economia, perderá poderes, tendo que dividir seu orçamento com o Centrão.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.